Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 March 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 9:57 AM IST

    അനാഥർക്ക്​ 40 ലക്ഷം ദിര്‍ഹം സംഭാവന നല്‍കി ഔഖാഫ്

    അനാഥർക്ക്​ 40 ലക്ഷം ദിര്‍ഹം സംഭാവന നല്‍കി ഔഖാഫ്
    അബൂദബി: ‘മദര്‍ ഓഫ് ദ നേഷന്‍ എന്‍ഡോവ്‌മെന്റ് ഫോര്‍ ഓര്‍ഫന്‍സ്’ പദ്ധതിയിലേക്ക് 40 ലക്ഷം ദിര്‍ഹം സംഭാവന നല്‍കി ഔഖാഫ്. അനാഥരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യ പരിചരണത്തിനുമാണ് പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് ആല്‍ നഹ്​യാന്റെ രക്ഷകര്‍തൃത്വത്തിനു കീഴില്‍ ഔഖാഫ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

    അനാഥര്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായ സഹായവും പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സുസ്ഥിര എന്‍ഡോവ്മെന്റ് മാതൃക മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ സംഭാവനയെന്ന് ഔഖാഫ് ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. ഉമര്‍ ഹബ്തൂര്‍ അല്‍ ദാരി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളില്‍ അനാഥരെ ശാക്തീകരിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുകയുമാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പദ്ധതിക്കു നല്‍കിവരുന്ന പിന്തുണക്ക്​ യു.എ.ഇയുടെ നേതൃത്വങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

    TAGS:orphansdirhamsdonatesDubai Awqaf
    News Summary - Awqaf donates 4 million dirhams to orphans
