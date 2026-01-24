Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 10:49 AM IST

    അ​വീ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ ‘ദു​ബൈ ഫു​ഡ്​ ഡി​സ്​​ട്രി​ക്​​റ്റാ’​യി മാ​റ്റു​ന്നു; പ​ദ്ധ​തി 2024ൽ ​ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു

    അ​വീ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ ‘ദു​ബൈ ഫു​ഡ്​ ഡി​സ്​​ട്രി​ക്​​റ്റാ’​യി മാ​റ്റു​ന്നു; പ​ദ്ധ​തി 2024ൽ ​ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു
    ദു​ബൈ ഫു​ഡ്​ ഡി​സ്​​ട്രി​ക്​​റ്റ്​ രൂ​പ​രേ​ഖ

    ദു​ബൈ: അ​ൽ അ​വീ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച്​ ‘ദു​ബൈ ഫു​ഡ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ന്നു. വി​പു​ല​മാ​യ വി​ക​സ​ന​വും പു​ന​ർ​ബ്രാ​ൻ​ഡി​ങ്ങും ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. 2004ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ൽ അ​വീ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ​തും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ്യാ​പാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം 2027ൽ ​ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    നി​ല​വി​ലെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ വ​ലു​പ്പം ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് 2.9 കോ​ടി സ്ക്വ​യ​ർ ഫീ​റ്റ് വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള മ​ൾ​ട്ടി-​കാ​റ്റ​ഗ​റി ഫു​ഡ് ട്രേ​ഡ് ഹ​ബ്ബാ​യാ​ണ് ദു​ബൈ ഫു​ഡ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക.പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പാ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ വ​ള​രെ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. അ​തി​നൊ​പ്പം കോ​ൾ​ഡ് സ്റ്റോ​റേ​ജ്, താ​പ​നി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ത വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ൾ, പ്രൈ​മ​റി-​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ്രോ​സ​സി​ങ്​ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബാ​ക്ക്-​ഓ​ഫി​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​ഷ്-​ആ​ൻ​ഡ്-​ക്യാ​രി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗോ​ർ​മെ​റ്റ് ഫു​ഡ് ഹാ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കും.നി​ല​വി​ൽ 2,500ല​ധി​കം വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ൽ അ​വീ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നെ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ത​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും സ​പ്ലൈ ചെ​യി​ൻ റി​സ്കു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. 20ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡി​ന്റെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ൾ​ട്ടി​മോ​ഡ​ൽ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി​യും ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്. ദു​ബൈ​യെ ആ​ഗോ​ള ഭ​ക്ഷ്യ​വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ 2026ലെ ​ഗ​ൾ​ഫു​ഡ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    TAGS:UAE NewsSheikh Mohammed bin Rashidgulf news malayalam
    News Summary - Aweer Market is becoming the ‘Dubai Food District’; the plan was announced by Sheikh Mohammed bin Rashid in 2024
