Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:53 AM IST

    ഹ​ത്ത​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    ഹ​ത്ത​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി
    ഹ​ത്ത​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഒ​രു​ക്കി​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ഹ​ത്ത​യി​ലെ മ​കാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഹ​ത്ത പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നും പോ​സി​റ്റി​വ്​ സ്പി​രി​റ്റും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ആ​കെ 16000ത്തി​ലേ​റെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ട്രാ​ഫി​ക്​ സു​ര​ക്ഷ, പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:UAE Newshattaawareness programgulf news malayalam
    News Summary - Awareness program for workers in Hatta
