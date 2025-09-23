Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 7:59 AM IST

    ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ്​ സി​സ്റ്റം​സ്​ വീ​ക്ക്​ ന​വം​ബ​റി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ

    ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ്​ സി​സ്റ്റം​സ്​ വീ​ക്ക്​ ന​വം​ബ​റി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തെ ​മു​ൻ​നി​ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ്​ സി​സ്​​റ്റം​സ്​ വീ​ക്കി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ 15 വ​രെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് കൗ​ണ്‍സി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത, സ്മാ​ര്‍ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. സം​യോ​ജി​ത​വും നൂ​ത​ന​വു​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച്​ സ്മാ​ര്‍ട്ട് മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ പ്രേ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഗോ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ഒ​രു വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് വീ​ക്ക്. ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് വീ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​വം​ബ​ര്‍ 10 മു​ത​ല്‍ 12 വ​രെ ഡ്രി​ഫ്റ്റ് എ​ക്‌​സ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    എ​ക്‌​സ്ബി​ഷ​നി​ല്‍ ക​ര, ജ​ല, വാ​യു മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ന​വീ​ന ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ്, സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.ഇ​തേ​സ​മ​യം ത​ന്നെ ഖ​ലീ​ഫ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി അ​ഡ്‌​നെ​ക് സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് റോ​ബോ ക​പ്പ് 2025ന് ​ആ​തി​ഥ്യം വ​ഹി​ക്കും. നി​ര്‍മി​ത​ബു​ദ്ധി റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക. അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് റേ​സി​ങ് ലീ​ഗി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് വാ​രം സ​മാ​പി​ക്കു​ക.

