Madhyamam
    9 Feb 2026 6:46 AM IST
    9 Feb 2026 6:46 AM IST

    റ​മ​ദാ​നി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ അ​തോ​റി​റ്റി

    ആ​റു മ​ണി​ക്കൂ​റി​​ലേ​റെ ക്ലാ​സ്​ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​
    റ​മ​ദാ​നി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ അ​തോ​റി​റ്റി
    ഷാ​ർ​ജ: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് റ​മ​ദാ​ൻ സ​മ​യ​ക്ര​മം സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി ഷാ​ർ​ജ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്.​പി.​ഇ.​എ). എ​ന്നാ​ൽ, സ്കൂ​ൾ സ​മ​യം ആ​റ് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ട​രു​തെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അം​ഗീ​കൃ​ത അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ക​ല​ണ്ട​റി​ന്‍റെ​യും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, പ​ഠ​ന തു​ട​ർ​ച്ച​യും നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്, റ​മ​ദാ​നി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക, അ​വ​സാ​ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​മാ​ക​ണം സ​മ​യ​ക്ര​മം. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ടൈം​ടേ​ബി​ളു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ, പ്രൈ​മ​റി ത​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ക​യും ക്ലാ​സ് പി​രീ​ഡു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

