Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    1 March 2026 7:35 PM IST
    Updated On
    1 March 2026 7:35 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ഭക്ഷ്യ ലഭ്യതയിൽ ആശങ്കവേണ്ടെന്ന്​ അധികൃതർ

    -സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ
    യു.എ.ഇയിൽ ഭക്ഷ്യ ലഭ്യതയിൽ ആശങ്കവേണ്ടെന്ന്​ അധികൃതർ
    Lulu store

    ദുബൈ: ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഷോപ്പുകളിലും ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ തിരക്ക്​ കൂട്ടേണ്ടതില്ലെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദുബൈയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനം സാധാരണഗതിയിൽ തുടരുകയാണ്​. ഒട്ടുമിക്ക ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങളുള്ളതായി റിപോർട്ട്​ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

    എമിറേറ്റിന്‍റെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും നിലനിർത്തുന്നതിലും സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെയും പ്രതിരോധശേഷിയെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾക്ക്​ ക്ഷാമം നേരിടുമെന്ന ഭയത്താൽ ഞായറാഴ്ച കടകളിലെല്ലാം വലിയ തിരക്ക്​​ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.

    ഇസ്രായേൽ -ഇറാൻ യുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഭക്ഷ്യവിതരണത്തെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന ഭയം വേണ്ടെന്ന്​ പ്രമുഖ മലയാളി വ്യവസായിയും ലുലു ഗ്രൂപ്പ്​ ചെയർമാനുമായ എം.എ. യൂസുഫലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട്​ വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലായി 280 ലധികം ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളാണ്​ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​. ഇവിടങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ ഉത്​പന്നങ്ങളുടെ വിതരണത്തിൽ തടസ്സമില്ലെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. ലുലു സ്​റ്റോറുകളുടെയും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്​ഫോമുകളുടെയും പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാണെന്ന്​ എം.എ യൂസുഫലി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. മുഴുവൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ സ്​റ്റോക്കുണ്ട്​.

    സാധനങ്ങളുടെ തടസ്സമില്ലാത്ത ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ എല്ലാ പങ്കാളികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി. അതേസമയം, സാധനങ്ങളുടെ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും അമിത വില വർധനവും തടയാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടിക്രമങ്ങളും യു.എ.ഇ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. അത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ അധികൃതരെ അറിയിക്കാം.

    News Summary - Authorities say there is no need to worry about food availability in the UAE
