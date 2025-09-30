Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:00 AM IST

    ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി​ക്ക്​ ക്ഷ​ണം
    ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​ന്ത​ണി ആ​ല്‍ബ​നീ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി മു​ഷ് രി​ഫി​ലെ ലു​ലു

    ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഔ​ദ്യോ​​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​ന്ത​ണി ആ​ല്‍ബ​നീ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി മു​ഷ് രി​ഫി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. വ്യാ​പാ​ര​ന​യം വി​പു​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി യു.​എ​സ്, യു.​കെ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ആ​ന്ത​ണി ആ​ല്‍ബ​നീ​സ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മോ​സ്കും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി​ക്കൊ​പ്പം ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ന​ട​ന്നു​ക​ണ്ട പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ക​ർ​ഷ​ക​രും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ലു​ലു​വി​ന്റെ സേ​വ​നം ​ഗു​ണ​മേ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ന്ത​ണി ആ​ല്‍ബ​നീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ - യു.​എ.​ഇ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി യു.​എ.​ഇ മാ​റു​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ല​ട​ക്കം ലു​ലു ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും വി​ത​ര​ണ​കാ​ർ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക കൂ​ടി​യാ​ണ് ലു​ലു​വെ​ന്നും എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​മാ​യി ലു​ലു​വി​നു​ള്ള​ത്.

    മെ​ൽ​ബ​ണി​ലു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ​ഴം, പ​ക്ക​റി, ഇ​റ​ച്ചി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ലു​ലു എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ റി​ദ്‌​വാ​ൻ ജാ​ദ്വ​ത്, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഫ​ഹ​ദ് ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ് ചീ​ഫ് സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി ഒ​ഫി​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ഷാ​ബു അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഭാ​​ഗ​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsaustralian prime ministerLuLu Hypermarketgulf news malayalam
    News Summary - Australian Prime Minister visits Lulu Hypermarket
    Similar News
    Next Story
    X