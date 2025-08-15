Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 9:03 AM IST

    ദുബൈ പൊലീസിൽ ഔഡിയുടെ പ്രൗഢി

    dubai police
    ദു​ബൈ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ഡി​യു​ടെ പു​തി​യ മോ​ഡ​ലാ​യ​ ആ​ർ.​എ​സ്​ 7 കൈ​മാ​റ്റ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ലേ​യും അ​ൽ ന​ബൂ​ദ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സി​ലെ​യും ​​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ 

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ആ​ഡം​ബ​ര പ​ട്രോ​ൾ കാ​റു​ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പു​തി​യ ഒ​രു അ​തി​ഥി കൂ​ടി. ഔ​ഡി​യു​ടെ പു​തി​യ മോ​ഡ​ലാ​യ​ ആ​ർ.​എ​സ് ​7 ആ​ണ്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഫ്യൂ​ച്ച​ർ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ഹ​ന കൈ​മാ​റ്റ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​ അ​സി. ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ താ​നി, ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ആ​ൻ​ഡ്​ റ​സ്ക്യൂ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ റാ​ശി​ദ്​ അ​ൽ ഫ​ലാ​സി, ജോ​ൻ ഷീ​ഡ്ജ​ൻ അ​ൽ ന​ബൂ​ദ ഓ​ട്ടോ മൊ​ബൈ​ൽ​സി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഔ​ഡി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ മോ​ഡ​ലാ​ണ്​ ആ​ർ.​എ​സ്​7. 630 ഹോ​സ്പ​വ​റും 850 എ​ൻ.​എം ടോ​ർ​ക്കും ഉ​ദ്​​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ്​ എ​ൻ​ജി​ൻ. പൂ​ജ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ 100 കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ വെ​റും 3.4 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് മ​തി. സു​ര​ക്ഷ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി മി​ക​വു​റ്റ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ണ്ട്.

    TAGS:dubai policeUAE NewsGulf NewsAudi carDubai Police Artificial Intelligence Department
