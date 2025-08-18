Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    18 Aug 2025 7:02 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 7:02 PM IST

    ദുബൈയിൽ 218 കോടി രൂപ വിലയുള്ള രത്നം മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം

    മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ, രത്നവ്യാപാരിയിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താനായിരുന്നു ശ്രമം
    ദുബൈയിൽ 218 കോടി രൂപ വിലയുള്ള രത്നം മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം
    ദുബൈ: വിപണിയിൽ 218 കോടി രൂപ (25 ദശലക്ഷം ഡോളർ) വിലയുളള അപൂർവ പിങ്ക്​ രത്നം മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തകർത്ത്​ ദുബൈ പൊലീസ്​. സംഭവത്തിൽ മൂന്നംഗ സംഘം അറസ്റ്റിലായി. ‘പിങ്ക്​ ഡയമണ്ട്​’ എന്ന്​ പേരിട്ട രഹസ്യ നീക്കത്തിലൂടെയാണ്​ പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതെന്ന്​ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു.

    ദുബൈയിലെ ഒരു രത്നവ്യാപാരിയിൽ നിന്ന്​ തട്ടിയെടുത്ത്​ രാജ്യത്തിന്​ പുറത്തേക്ക്​​ കടത്താനായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ശ്രമം. മോഷണത്തിനായി ഒരു വർഷം നീണ്ട ആസൂത്രണമാണ്​ ​പ്രതികൾ നടത്തിയത്​. പ്രമുഖ ജിമോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രത്നത്തിന്​ 21.25 കാരറ്റാണ്​​ പരിശുദ്ധി​. ഇതിന്​ പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ലെന്നതാണ്​ പ്രത്യേകത. ഇത്തരത്തിൽ ​മറ്റൊന്ന്​ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത വെറും 0.01 ശതമാനം മാത്രമാണ്​.

    ദുബൈയിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി ഉടമയുടെ കൈവശം അപൂർവ രത്നം ഉണ്ടെന്ന്​ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ്​ ഗൂഢാലോചനയുടെ തുടക്കം. വ്യാപാരിയെ സമീപിച്ച സംഘം അതി സമ്പന്നനായ ഒരാൾ​ രത്നം വാങ്ങാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്​ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

    വ്യാപാരിയുടെ വിശ്വാസം നേടുന്നതിന്​ പ്രതികൾ ആഡംബര കാറുകൾ വാടകക്ക്​ എടുക്കുകയും വമ്പൻ ഹോട്ടലുകളിൽ കൂടിക്കാഴ്ച​ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ രത്നത്തിന്‍റെ മാറ്റ്​ അറിയുന്നതിനായി ഒരു വിദഗ്​ധനേയും ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നു. ഏറെ നാളത്തെ പ്രയത്നത്തിനൊടുവിൽ പ്രതികളുടെ അഭിനയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച വ്യാപാരി അതീവ സുരക്ഷയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രത്നം പുറത്തേക്ക്​ കൊണ്ടുവരാമെന്ന്​ സമ്മതിച്ചു.

    തുടർന്ന്​ പ്രതികൾ വ്യാപാരിയെ രത്നം വാങ്ങാമെന്നേറ്റ ആൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വില്ലയിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച്​ വ്യാപാരി രത്നം പുറത്തെടുത്ത ഉടനെ തട്ടിയെടുക്കുകയും സ്ഥലം വിടുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന ഉടനെ വ്യാപാരി പൊലീസിൽ റിപോർട്ട്​ ചെയ്​തോടെ പ്രത്യേക ടീം രൂപവത്​കരിച്ച്​ ധ്രുതഗതിയിൽ അ​ന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനൂതനമായ ട്രാക്കിങ്​ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ ഏഷ്യൻ വംശജരായ പ്രതികളുടെ ലൊക്കേഷൻ പൊലീസിന്​ കണ്ടെത്താനായി.

    ​ ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊലീസ്​ പരിശോധന നടത്തിയാണ്​ രത്നം കണ്ടെത്തിയത്​. ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി തയ്യാറാക്കിയ റഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു രത്നം. എട്ട്​ മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ്​ പ്രതികളെ പൊലീസിന്​ പിടിക്കാനായത്​. പ്രതികൾ രാജ്യം വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ രത്നം ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനാവുമായിരുന്നില്ല. ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ നടപടിയിൽ രത്ന വ്യാപാരി നന്ദി അറിയിച്ചു.

