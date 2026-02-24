അട്ടപ്പാടി മധു അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: കേരളം നേടിയെടുത്ത എല്ലാ നവോത്ഥാന മൂല്യത്തെയും തള്ളിപ്പറയുന്നതാണ് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയെന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ എ. റശീദുദ്ദീൻ. കാഫ് ദുബൈ സംഘടിപ്പിച്ച അട്ടപ്പാടി മധു അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മലയാളി വെച്ചുപുലർത്തിയ പൊള്ളയായ പ്രബുദ്ധതയെയാണ് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നും എല്ലാ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയിലെയും ഇരകൾ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നും കവിയും അധ്യാപികയുമായ ഉഷാ ഷിനോജ് പറഞ്ഞു.
അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ അസി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കെ. ഗോപിനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇ.കെ. ദിനേശൻ സംസാരിച്ചു. സി.പി. അനിൽകുമാർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
