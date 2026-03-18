Madhyamam
    date_range 18 March 2026 5:39 PM IST
    date_range 18 March 2026 5:39 PM IST

    19ാം ദിനത്തിലും യു.എ.ഇയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം; 13 മിസൈലുകളും 27 ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചു

    ദുബൈ: മേഖലയിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ച്​ 19ാം ദിനത്തിലും യു.എ.ഇയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാന്‍റെ ആക്രമണങ്ങൾ. ബുധനാഴ്ച രാജ്യത്തിന്​ നേരെവന്ന 13 മിസൈലുകളും 27 ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    ഇറാന്റെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം യു.എ.ഇ വ്യോമ പ്രതിരോധം 327 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 15 ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും 1,699 ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​. സായുധ സേനയിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേരാണ്​ രാജ്യത്ത്​ വിവിധ സംഭവങ്ങളിലായി മരിച്ചത്​. വിവിധ രാജ്യക്കാരായ 158 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്​.

    രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്​ ഏത് ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ തങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിരതയും ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:Drone attackGulf News UaeUAE Defence MinistryUS Israel Iran War
    News Summary - Attack targeting UAE; 13 missiles and 27 drones intercepted
