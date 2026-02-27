Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം: ദൃ​ശ്യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടാ​ൽ​ ല​ക്ഷം രൂ​പ പാ​രി​തോ​ഷി​കം

    ഇ​ൻ​ഷാ​സ്​ ദു​ബൈ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടേ​താ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം
    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം: ദൃ​ശ്യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടാ​ൽ​ ല​ക്ഷം രൂ​പ പാ​രി​തോ​ഷി​കം
    ദു​ബൈ: ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജി​നെ​തി​രെ ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സി.​സി ടി​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന വ്യ​ക്​​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പാ​രി​തോ​ഷി​കം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ഇ​ൻ​കാ​സ്​ ദു​ബൈ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടേ​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സി​സി ടി​വി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടും ആ​ക്ര​മ​ണം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​ത്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​ര​ണം. പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും നേ​രെ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന വ്യാ​പ​ക അ​ക്ര​മം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം അ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​ദീ​പ് പ​യ്യ​ന്നു​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​ൻ സ​ക്ക​റി​യ, അ​യ്യൂ​ബ് മ​യ്യി​ൽ, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി​ജേ​ഷ് ക​ട​മ്പൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ന്ദീ​പ് പൊ​ന്മൊ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

