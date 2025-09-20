Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 6:49 AM IST

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ കു​ട്ടി​ക്ക്​ ആ​ക്ര​മ​ണം; പ്ര​തി​ക്ക്​ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ കു​ട്ടി​ക്ക്​ ആ​ക്ര​മ​ണം; പ്ര​തി​ക്ക്​ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​വാ​ത്ത കു​ട്ടി​യെ പൊ​തു​മ​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നും ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​നും യു​വാ​വി​ന് ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി. പ്ര​തി കു​ട്ടി​യെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ക​യും അ​ടി​ക്കു​ക​യും കു​ട്ടി​ക്കു നേ​രെ അ​ശ്ലീ​ല ആം​ഗ്യം കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി കോ​ട​തി രേ​ഖ​ക​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​തി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കു​ക​യും മാ​ന​സി​ക​മാ​യി പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ നോ​ക്കി നി​ല്‍ക്കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി കു​ട്ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​തു കു​ട്ടി​യെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നും വി​ധി പ്ര​സ്താ​വ​ത്തി​ല്‍ കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ പ്ര​തി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വ് കോ​ട​തി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഒ​രു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:child attackUAE NewsGulf Newsfine
    News Summary - Attack on child in public; fine of Dh100,000 for each
    Similar News
    Next Story
    X