Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാസൽഖൈയിൽ ആക്രമണ ശ്രമം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 March 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 9:29 AM IST

    റാസൽഖൈയിൽ ആക്രമണ ശ്രമം പ്രതിരോധിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    റാസൽഖൈമ: യു.എ.ഇയിലെ റാസൽമൈഖ എമിറേറ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയ ഇറാന്‍റെ മിസൈൽ ആക്രമണ ശ്രമത്തെ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ച് വ്യോമ പ്രതിരോധ വിഭാഗം. ശനിയാഴ്ച്ച രാത്രി ആയിരുന്നു ആക്രമണ ശ്രമമെന്ന് റാക് മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേട്ടുകേൾവികളെ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അധികൃതർ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:WarRas Al khaimahUAE
    News Summary - Attack attempt foiled in Ras Al Khaimah
    X