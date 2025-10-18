Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Oct 2025 9:28 AM IST
    date_range 18 Oct 2025 9:28 AM IST

    അടാട്ട്​ പഞ്ചായത്ത്​ എൻ.​ആർ.ഐ ഓണാഘോഷം

    അടാട്ട്​ പഞ്ചായത്ത്​ എൻ.​ആർ.ഐ ഓണാഘോഷം
    അ​ടാ​ട്ട്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ എ​ൻ.​​ആ​ർ.​ഐ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ഞ്ജ​ലി മു​കു​ന്ദം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: അ​ടാ​ട്ട്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ എ​ൻ.​​ആ​ർ.​ഐ യു.​എ.​ഇ (അ​പ്ന)​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘ഈ​ണ​ത്തോ​ടെ ഒ​രു ഓ​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ജ്​​മാ​ൻ കോ​സ്​​മോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ടെ​ലി​ഫി​ലിം ന​ടി​യും ന​ർ​ത്ത​കി​യും ഗാ​യി​ക​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ അ​ഞ്ജ​ലി മു​കു​ന്ദം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​പ്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പാ​റ​മേ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ആ​മ്പ​ല​ങ്കാ​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നു സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ധ​ന്യ ര​ഘു, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് പാ​ര​ക്കാ​ട്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജേ​ഷ് ചി​റ്റി​ല​പ്പി​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് പു​റ​നാ​ട്ടു​ക്ക​ര മാ​വേ​ലി വേ​ഷ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    അ​ടാ​ട്ട്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 400ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​പ്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:UAE Newsonam celebrationgulf news malayalam
