അടാട്ട്​ പഞ്ചായത്ത്​ എൻ.​ആർ.ഐ ഓണാഘോഷം

അടാട്ട് പഞ്ചായത്ത് എൻ.ആർ.ഐ ഓണാഘോഷംtext_fields
അജ്മാൻ: അടാട്ട് പഞ്ചായത്ത് എൻ.ആർ.ഐ യു.എ.ഇ (അപ്ന)യുടെ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘ഈണത്തോടെ ഒരു ഓണം’ എന്ന പേരിൽ ഞായറാഴ്ച അജ്മാൻ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ ടെലിഫിലിം നടിയും നർത്തകിയും ഗായികയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകയുമായ അഞ്ജലി മുകുന്ദം ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ അപ്ന പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പാറമേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി സനിൽകുമാർ ആമ്പലങ്കാവ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അനു സുരേന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വനിത വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് ധന്യ രഘു, ഓണാഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സന്ദീപ് പാരക്കാട്, കൺവീനർ രാജേഷ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഫ്രാൻസിസ് പുറനാട്ടുക്കര മാവേലി വേഷത്തിൽ ഓണസന്ദേശം നൽകി.
അടാട്ട് പഞ്ചായത്തിലെ 400ലധികം പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. അപ്ന എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണസദ്യയും വനിത വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
