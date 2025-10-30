Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    30 Oct 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    30 Oct 2025 9:21 AM IST

    ഛാഡി​ൽ 67ാമ​ത് മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റു​മാ​യി ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്സ്

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു
    ഛാഡി​ൽ 67ാമ​ത് മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റു​മാ​യി ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്സ്
    ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്സ് 67ാമ​ത് മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റ്​ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള സി.​എ​സ്.​ആ​ർ മു​ഖ​മാ​യ ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്​​സ് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ ഛാഡി​ലെ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദൂ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി 67ാമ​ത് മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ലെ ബി​സി​ന​സ് ബേ​യി​ലെ താ​ജ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു.

    ഐ.​ഒ.​ടി സം​യോ​ജി​ത ടെ​ലി-​ഹെ​ൽ​ത്ത് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ റൂ​മു​ക​ൾ, രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, മെ​ഡി​സി​ൻ ഡി​സ്പെ​ൻ​സി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, സൗ​രോ​ർ​ജ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഛാഡി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ർ​ഹ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. മ​ധ്യ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭ്യ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ഛാഡ്​ ​ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫ് ഛാഡ്​ ​അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഉ​മ​ർ ടെ​ഗ്വെ​ൻ ഇ​ഡി​ബീ ബെ​ർ​ഡെ, ഛാഡ്​ ​ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് യൂ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ൽ​നൂ​ർ ഷാ​ത എ​ന്നി​വ​ർ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    67ാമ​ത് ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്​​സ്​ മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ, കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സേ​വ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഗ്രൂ​പ് ഹെ​ഡു​മാ​യ ടി.​ജെ. വി​ൽ​സ​ൺ, ദു​ബൈ​യി​ലെ ഛാഡ്​ ​കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

