Madhyamam
    U.A.E
    date_range 6 Nov 2025 6:54 AM IST
    date_range 6 Nov 2025 6:54 AM IST

    ആ​സ്റ്റ​ര്‍ വോ​ള​ണ്ടി​യേ​ഴ്സ് 214 കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഒ​രു​ക്കും നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക

    ദു​ബൈ: ആ​സ്റ്റ​ര്‍ ഡി.​എം ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​റി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള സി.​എ​സ്.​ആ​ര്‍ മു​ഖ​മാ​യ ആ​സ്റ്റ​ര്‍ വോ​ള​ണ്ടി​യേ​ഴ്സ്, ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള നി​രാ​ലം​ബ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന്‍ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ദ്യ​മ​മാ​യ ‘ഹാ​ര്‍ട്ട് 2 ഹാ​ര്‍ട്ട് കെ​യേ​ഴ്‌​സ് 2025’ന്റെ ​അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഗേ​റ്റ് 5ൽ ​ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ, ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ന​സീ​റ ആ​സാ​ദ്, ദു​ബൈ​യി​ലെ ഫി​ലി​പ്പൈ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലി​ലെ വൈ​സ് കോ​ൺ​സ​ൽ ജിം ​ജി​മെ​നോ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് 50 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യാ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ആ​സ്റ്റ​ർ വോ​ള​ണ്ടി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ ഉ​ദ്യ​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മൊ​ത്തം 214 ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക.

    ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും, ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഗ്രൂ​പ് ഹെ​ഡു​മാ​യ ടി.​ജെ. വി​ൽ​സ​ൺ, ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നോ​ൺ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മൊ​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മെ​ഗാ വാ​ക്ക് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി കാ​ർ​ഡി​യോ വാ​സ്കു​ല​ർ രോ​ഗം തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 1.79കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​താ​യും ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഹാ​ർ​ട്ട് 2 ഹാ​ർ​ട്ട് കെ​യേ​ഴ്സ് 2025’ വ​ഴി ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ 164 സൗ​ജ​ന്യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 50 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി ഈ ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് അ​തി​ജീ​വ​ന​മേ​കാ​നും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ തു​ട​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

