    Posted On
    2 Sept 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 8:48 AM IST

    ആഫ്രിക്കയിലേക്ക്​ ആസ്റ്റർ വളന്റിയേഴ്സിന്‍റെ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂനിറ്റുകൾ

    റു​വാ​ണ്ട​യി​ലെ​യും യു​ഗാ​ണ്ട​യി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സേ​വ​ന​മെ​ത്തി​ക്കും
    ആഫ്രിക്കയിലേക്ക്​ ആസ്റ്റർ വളന്റിയേഴ്സിന്‍റെ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂനിറ്റുകൾ
    ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്സി​ന്‍റെ മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റ്​ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ, ഡോ. ​അ​ഫ്ലോ​ദി​സ് ക​ഗ​ബ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള സി.​എ​സ്.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ൻ​റി​യേ​ഴ്സ് റു​വാ​ണ്ട​യി​ലും യു​ഗാ​ണ്ട​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ ബി​സി​ന​സ് ബേ​യി​ലെ താ​ജ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ, ഹെ​ൽ​ത്ത് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ്-​റു​വാ​ണ്ട (എ​ച്ച്.​ഡി.​ഐ) എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ഫ്ലോ​ദി​സ് ക​ഗ​ബ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത​ത്. ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും, ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഗ്രൂ​പ് ഹെ​ഡു​മാ​യ ടി.​ജെ. വി​ൽ​സ​ൺ, ബി​ഗ് ഹാ​ർ​ട്ട് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, മ​റ്റു വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റും എ​ച്ച്.​ഡി.​ഐ​യും ത​മ്മി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​നാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ വി​ദൂ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. ഓ​രോ യൂ​നി​റ്റി​ലും ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ മു​റി​ക​ൾ, മി​നി ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ, മ​രു​ന്നു വി​ത​ര​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, അ​ണു​ബാ​ധ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 64ാമ​ത്തെ​യും 65ാമ​ത്തെ​യും എ.​വി.​എം.​എം.​എ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് റു​വാ​ണ്ട​യി​ലേ​ക്കും യു​ഗാ​ണ്ട​യി​ലേ​ക്കും സേ​വ​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ഉ​ദ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ആ​സ്റ്റ​ർ വോ​ള​ണ്ടി​യേ​ഴ്സ് മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വീ​സ​സ്. മു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി 24 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​.

