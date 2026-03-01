Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്​​സ്​ ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റ്​ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്​​സ്​ ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റ്​ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്​​സ്​ ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റ്​ വി​ത​ര​ണത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള സി.​എ​സ്.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്​​സ്​ ‘ജോ​യ് ഓ​ഫ് ഗി​വി​ങ്’ റ​മ​ദാ​ൻ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​ക​ൾ, ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ 1.5ല​ക്ഷം ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഏ​ഴാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ സം​രം​ഭം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ നൂ​റി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, ദു​ബൈ​യി​ലെ ആ​റ് പ്ര​ധാ​ന ട്രാ​ഫി​ക് ജം​ഗ്ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക. പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി 5,000 ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക. ഓ​രോ കി​റ്റി​ലും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, വെ​ള്ളം, കേ​ക്ക്, ജ്യൂ​സ് എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ നോ​മ്പു​തു​റ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    റ​മ​ദാ​ൻ അ​നു​ക​മ്പ​യു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തും നോ​മ്പു​തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ വി​ദൂ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ളി​ലും സേ​വ​ന​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ ‘ജോ​യ് ഓ​ഫ് ഗി​വി​ങ്ങ്’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ, ഏ​റ്റ​വും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് നി​റ​വേ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

