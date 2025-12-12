Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്​​സ്​ 100 മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു

    ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്​​സ്​ 100 മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു
    ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്​​സിന്റെ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്

    ദു​ബൈ: 39ാമ​ത് സ്ഥാ​പ​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സി.​എ​സ്.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്സി​ലൂ​ടെ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക, ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2027 ഡി​സം​ബ​ർ 11ന് 40ാം ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ടെ ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ണ്ടി​യേ​ഴ്സ് മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് (എ.​വി.​എം.​എം.​എ​സ്) യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 100ൽ ​എ​ത്തി​ക്കാ​നും സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ശൃം​ഖ​ല 100,000 അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ട്ട്​ ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ, ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്സ് 20 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 95,000 ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ശൃം​ഖ​ല​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴ്​ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ സേ​വ​ന​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ​യും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ​യും അ​ഞ്ച് പു​തി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്ത് 25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്സ് നി​ല​വി​ൽ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക, ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മൊ​ത്തം 67 മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും (എം.​എം.​യു) ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ദൂ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​ദൗ​ത്യം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ, ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​കീ​ഴി​ൽ, ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് ശൃം​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ, ഓ​ങ്കോ​ള​ജി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ 120 കോ​ടി രൂ​പ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, അ​ഞ്ച് സ​മ​ർ​പ്പി​ത സൗ​ജ​ന്യ റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ തെ​റാ​പ്പി യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും. ഇ​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് നൂ​ത​ന കാ​ൻ​സ​ർ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

