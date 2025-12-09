Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 8:12 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 8:12 AM IST

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ 2,000 ക​ണ്ട​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച്​ ആ​സ്റ്റ​ർ

    5,00 വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ ​ചേ​ർ​ന്നാ​Qണ്​ ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്​
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ 2,000 ക​ണ്ട​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച്​ ആ​സ്റ്റ​ർ
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ ക​ണ്ട​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന്‍റെ ആ​ഗോ​ള സി.​എ​സ്.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്സ് 54ാമ​ത് യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ മെ​ഗാ ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​സ്റ്റ​ർ ഗ്രീ​ൻ ചോ​യ്സ് സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ, വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ.​പി.​ഡി.​എ), റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്‍റ​ൽ ഗ്രൂ​പ് (ഇ.​ഇ.​ജി), അ​മി​റ്റി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ദു​ബൈ കാ​മ്പ​സി​ലെ മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ദൗ​ത്യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ തീ​ര​ദേ​ശ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 500 ഓ​ളം സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് 2,000 ക​ണ്ട​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2,500 മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച തൈ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ, യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​കെ 4,500 തൈ​ക​ൾ ന​ടു​ന്ന ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഇ​തു​വ​ഴി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 1,350 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ കാ​ർ​ബ​ൺ ഡ​യോ​ക്​​സൈ​ഡ്​ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ.​പി.​ഡി.​എ) ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മൂ​സ ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ മു​ഹൈ​രി, ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഗ്രൂ​പ് ഹെ​ഡു​മാ​യ ടി.​ജെ. വി​ൽ​സ​ൺ, സീ​നി​യ​ർ എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്‍റ​ൽ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റും ഇ.​പി.​ഡി.​എ ബ​യോ​ഡൈ​വേ​ർ​സി​റ്റി ടീം ​ലീ​ഡ​റു​മാ​യ (ആ​ക്ടി​ങ്​ ഹെ​ഡ്) എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​സ്ത​ഫ ഖ​ലീ​ഫ, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്‍റ​ൽ ഗ്രൂ​പ് സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​യും ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഹ​ബീ​ബാ അ​ൽ മ​ർ​ഷി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​മി​റ്റി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ദു​ബൈ കാ​മ്പ​സി​ലെ മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

