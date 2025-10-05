Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 Oct 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    5 Oct 2025 8:45 AM IST

    ആ​സ്റ്റ​ർ മിം​സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി

    ആ​സ്റ്റ​ർ മിം​സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റി​ന്‍റെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി കാ​സ​ർ​കോ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​രോ​ഗ്യ-​കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് എം.​പി രാ​ജ്‌​മോ​ഹ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ എ​ൻ.​എ.​നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്, എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, സി.​എ​ച്ച്. കു​ഞ്ഞ​മ്പു, എം. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബേ​ബി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ചെ​ങ്ക​ള ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഖാ​ദ​ർ ബ​ദ​രി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​നൂ​പ് മൂ​പ്പ​ൻ, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ​വേ​ര്‍ണ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഗ്രൂ​പ് ഹെ​ഡു​മാ​യ ടി.​ജെ വി​ല്‍സ​ണ്‍, ആ​സ്റ്റ​ർ കേ​ര​ള ക്ല​സ്റ്റ​ർ സി.​എം.​എ​സ് ഡോ. ​സൂ​ര​ജ് കെ.​എം, ആ​സ്റ്റ​ർ മിം​സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ണ്ണൂ​ർ സി.​ഒ.​ഒ ഡോ. ​അ​നൂ​പ് ന​മ്പ്യാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 190 കോ​ടി രൂ​പ മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്കി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 264 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ണ്ട്. 2.1 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ 31 മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 600ൽ ​അ​ധി​കം പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

