Madhyamam
    U.A.E
    6 Jan 2026 9:55 AM IST
    date_range 6 Jan 2026 9:55 AM IST

    ഇ​മാ​ദ് ആ​രി​ഫ് ഖാ​ൻ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് ന്യൂ​റോ സ​ർ​ജ​ൻ

    ഡോ. ​പ്ര​കാ​ശ് നാ​യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ദു​ബൈ: അ​പൂ​ർ​വ​വും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വു​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, പെ​ട്ടെ​ന്ന് കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ​ക്ക്​ ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മ​ൻ​ഖൂ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര മ​സ്തി​ഷ്ക ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന 30കാ​ര​നാ​യ പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി ഇ​മാ​ദ് ആ​രി​ഫ് ഖാ​നാ​ണ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ‌ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ബ്രെ​യി​ൻ സി​സ്റ്റ് ആ​ണ് രോ​ഗി​യു​ടെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള അ​ന്ധ​ത​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​ൻ​പ് യു​വാ​വി​ന്​ പ​നി ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​നീ​ട്​ ക​ണ്ണി​ന്റെ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ദ​ന, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ത​ല​വേ​ദ​ന, ക്ര​മേ​ണ മ​ങ്ങി​യ കാ​ഴ്ച എ​ന്നി​വ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ നി​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച തു​ള്ളി​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കാ​ഴ്ച കു​റ​യു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നു. വാ​യ​ന, എ​ഴു​ത്ത്, ഗാ​ർ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​തി​വ് ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ​യും വ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ മ​ൻ​ഖൂ​ലി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ നേ​ത്ര​രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ സ്പെ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ഒ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​പാ​ർ​ഥ് ജോ​ഷി ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഒ​പ്റ്റി​ക് ഞ​ര​മ്പു​ക​ളു​ടെ വീ​ക്കം, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഇ​ൻ​ട്രാ​ക്രാ​നി​യ​ൽ മ​ർ​ദ​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​പ്പി​ൽ​ഡെ​മ എ​ന്നി​വ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര എം.​ആ​ർ.​ഐ സ്കാ​നി​ങ്ങും ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ശ്നം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്ഥി​ര​മാ​യ അ​ന്ധ​ത​യു​ടെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് ന്യൂ​റോ സ​ർ​ജ​ൻ ഡോ. ​പ്ര​കാ​ശ് നാ​യ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ന്യൂ​റോ സ​ർ​ജ​റി സം​ഘം രോ​ഗി​യി​ൽ ഉ​ട​ൻ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്താ​ൻ ശു​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. ത​ല​യോ​ട്ടി​യു​ടെ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്ത് സി​സ്റ്റ് തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ല​ച്ചോ​റി​നു​ള്ളി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഡോ. ​നാ​യ​ർ ന​ട​ത്തി. സി​സ്റ്റ് ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം വ​റ്റി​ച്ചു. ഒ​രു ബ​യോ​പ്സി​യി​ലൂ​ടെ അ​തി​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഡി​സ്ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്ത​തോ​ടെ യു​വാ​വി​​ന്റെ കാ​ഴ്ച മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ക​യും ത​ല​വേ​ദ​ന പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും എ​ല്ലാ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​പു​ല​മാ​യ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം, വി​ദ​ഗ്ധ നേ​ത്ര​രോ​ഗ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ, ന്യൂ​റോ സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ സ്ഥി​ര​മാ​യ അ​ന്ധ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ മ​റി​ക​ട​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യ കാ​ഴ്ച പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്​ സാ​ധി​ച്ച​ത്.

    newsgulfAster hospitalemergency surgery
