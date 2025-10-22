Begin typing your search above and press return to search.
    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ദാ​താ​വാ​യി ആ​സ്റ്റ​ർ

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ദാ​താ​വാ​യി ആ​സ്റ്റ​ർ
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷാ ദാ​താ​വാ​യി ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ. വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ.​എം.​ഇ.​എ(​യൂ​റോ​പ്പ്, മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക) മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 15ാമ​ത്തെ വ​ലി​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യും ആ​സ്റ്റ​ർ മാ​റി. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ബി​സി​ന​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്റെ (എ​ച്ച്.​ബി.​ഐ) 2025ലെ ​മി​ക​ച്ച 100 ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ശു​പ​ത്രി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ആ​സ്റ്റ​ർ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ആ​സ്റ്റ​റി​ന്‍റെ നാ​ല് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, ന്യൂ​സ് വീ​ക്കി​ന്റെ ‘ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​ക​ൾ 2026’ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ബി​സി​ന​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്റെ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ഷ​ൻ 2031മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ. കൂ​ടാ​തെ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മി​ക​വ്, ന​വീ​ക​ര​ണം, രോ​ഗി കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തും രോ​ഗീ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് ആ​സ്റ്റ​റെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ അ​ലീ​ഷ മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

