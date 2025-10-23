Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 7:26 AM IST

    മ​ഞ്ചേ​രി സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്‍റ​ർ ഫാ​ർ​മ​സി​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​ധ​നം

    മ​ഞ്ചേ​രി സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്‍റ​ർ ഫാ​ർ​മ​സി​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​ധ​നം
    മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഫാ​ർ​മ​സി​ക്ക് ദു​ബൈ ചാ​പ്​​റ്റ​ർ​ ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​ഞ്ചേ​രി സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്‍റ​ർ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഫാ​ർ​മ​സി വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി 17 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഫാ​ർ​മ​സി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ധ​ന​സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​കെ. അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ​യു​ടെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. യ​സീ​ദ് ഇ​ല്ല​ത്തൊ​ടി​യു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ് അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ തു​ക സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. യു.​എ. ല​ത്തീ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്‍റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. എം. ​ഉ​മ്മ​ർ, ആ​വ​യി​ൽ ഉ​മ്മ​ർ ഹാ​ജി, മു​നീ​ർ ത​യ്യി​ൽ, ഇ.​ആ​ർ. അ​ലി​മാ​സ്റ്റ​ർ, ഗ​ഫൂ​ർ പാ​റ​ക്ക​ണ്ണി, മ​ഞ്ചേ​രി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ.​ബി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Assistance to Manjeri CH Center Pharmacy
