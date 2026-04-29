    Posted On
    date_range 29 April 2026 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 9:59 AM IST

    ഷാർജയിൽ പഴയകാല ടാക്സി ഉടമകൾക്ക്​ സഹായം വിതരണം ചെയ്തു

    4,572 ടാക്സി ഉടമകൾക്കായി 91 ലക്ഷം ദിർഹമാണ്​ നൽകിയത്​​
    ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ ആദ്യകാല ടാക്സി ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി 91 ലക്ഷം ദിർഹം വിതരണം ചെയ്ത്​ ഷാർജ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (എസ്​.ആർ.ടി.എ). 4572 ടാക്സി ഉടമകളിലേക്കാണ്​ സഹായമെത്തിച്ചത്​. സാമ്പത്തികമായി പി​ന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി യു.എ.ഇ സുപ്രിം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ അൽ ഖാസിമിയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ്​ സഹായ വിതരണമെന്ന്​ എസ്​.ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു.

    2025 വർഷത്തേക്ക്​ ഓരോ ഗുണഭോക്​താവിനും 2000 ദിർഹം വീതമാണ്​ വിതരണം ചെയ്തത്​. ആദ്യകാല ടാക്സി ഉടമകളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനും മാന്യമായ ജീവിതം ഉറപ്പുവരുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ട്​ ഗുണഭോക്​താക്കൾക്ക്​ നൽകിവരുന്ന പ്രതിമാസ നഷ്ടപരിഹാരത്തോടൊപ്പമാണ്​ അധിക സഹായം വിതരണം ചെയ്തത്​.

    TAGS: taxi, Sharjah, distributed, assistance
    News Summary - Assistance distributed to former taxi owners in Sharjah
    Similar News
    Next Story
