ഷാർജയിൽ പഴയകാല ടാക്സി ഉടമകൾക്ക്​ സഹായം വിതരണം ചെയ്തു

ഷാർജയിൽ പഴയകാല ടാക്സി ഉടമകൾക്ക് സഹായം വിതരണം ചെയ്തുtext_fields
ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ ആദ്യകാല ടാക്സി ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി 91 ലക്ഷം ദിർഹം വിതരണം ചെയ്ത് ഷാർജ റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റി (എസ്.ആർ.ടി.എ). 4572 ടാക്സി ഉടമകളിലേക്കാണ് സഹായമെത്തിച്ചത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി യു.എ.ഇ സുപ്രിം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് സഹായ വിതരണമെന്ന് എസ്.ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു.
2025 വർഷത്തേക്ക് ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും 2000 ദിർഹം വീതമാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ആദ്യകാല ടാക്സി ഉടമകളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനും മാന്യമായ ജീവിതം ഉറപ്പുവരുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിവരുന്ന പ്രതിമാസ നഷ്ടപരിഹാരത്തോടൊപ്പമാണ് അധിക സഹായം വിതരണം ചെയ്തത്.
