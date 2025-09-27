Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Sept 2025 7:04 AM IST
    അ​സ്മാ​ബി കോ​ള​ജ്​ അ​ലു​മ്നി​ 20ാം വാ​ർ​ഷി​കം; പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    അ​സ്മാ​ബി കോ​ള​ജ്​ അ​ലു​മ്നി​ 20ാം വാ​ർ​ഷി​കം; പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ദു​ബൈ: കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എം.​ഇ.​എ​സ് അ​സ്മാ​ബി കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 20 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്നു. ‘അ​സ്മാ​നി​യ 2025’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട ഇ​രു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ അ​ലു​മ്​​നി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും ഫ്ലോ​റ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ വി.​എ. ഹ​സ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​മോ വി​ഡി​യോ​യും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​ദു​ബൈ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലാ​ണ് വി​പു​ല​മാ​യ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം.

    ദു​ബൈ ഫ്ലോ​റ ഇ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സ്മാ​ബി കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. ബ​ക്ക​റ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ഓ​ഫി​സ​ർ വി.​ഐ. സ​ലീം, ഹോ​ട്പാ​ക്ക് ഗ്ലോ​ബ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി.​ബി. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി.​കെ.

    ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ലു​മ്​​നി ബി​സി​ന​സ് ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, മീ​ഡി​യ ടീം, ​വ​നി​ത വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.ഇ​രു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സ്മാ​ബി അ​ലു​മ്​​നി സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ഇ​സ്ഹാ​ക് അ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​രി​ഷ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsPoster ReleaseAsmabi CollegeAlumni Anniversary
