Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഏ​ഷ്യാ​നെ​റ്റ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 6:54 AM IST

    ഏ​ഷ്യാ​നെ​റ്റ്​ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    സി​ലി​ക്ക​ൺ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു​മു​ത​ലാ​ണ്​​ പ​രി​പാ​ടി
    onam celebration
    cancel

    ദു​ബൈ: ഏ​ഷ്യാ​നെ​റ്റ്​ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 30 ശ​നി​യാ​ഴ്ച സി​ലി​ക്ക​ൺ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന ഫ​ൺ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഹി​റ്റ്​ എ​ഫ്.​എം ആ​ർ​ജെ​യും ന​ട​നു​മാ​യ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശും ഭാ​ര്യ ല​ക്ഷ്മി​യു​മാ​ണ്​ അ​തി​ഥി​ക​ൾ.

    ഹി​റ്റ്​ എ​ഫ്.​എം ആ​ർ.​ജെ നി​മ്മി സ​ന്ദീ​പാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​രി​ക. സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ ഓ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഊ​ഷ്മ​ള​ത​യും ചൈ​ത​ന്യ​വും പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പൂ​ക്ക​ള​മി​ട​ൽ, പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം, മാ​വേ​ലി​ക്കൊ​പ്പം ഓ​ണം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ഗ​ല്​​ഭ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ള​വും തി​രു​വാ​തി​ര നൃ​ത്ത​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പൈ​തൃ​ക​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ​യാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു മു​ത​ൽ​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ള​വും മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ലും ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationUAE NewsasianetGulf Newsonam
    News Summary - Asianet Onam celebration today
    Similar News
    Next Story
    X