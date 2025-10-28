Begin typing your search above and press return to search.
    28 Oct 2025 8:23 AM IST
    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഏ​ഷ്യ​ൻ-​ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഏ​ഷ്യ​ൻ-​ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ന് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച്​ ന​ൽ​കു​ന്ന ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ, ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ലീ​ഡേ​ഴ്സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ, ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്​​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ‘റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ്’ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ഡം​ബ​രം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, സേ​വ​ന മി​ക​വ് എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള ദു​ബൈ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​ക​ളും ‘സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റി’​നെ കു​റി​ച്ചും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ചൈ​ന​യു​ടെ നാ​ഷ​ന​ൽ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത മേ​ധാ​വി​യ​ട​ക്കം ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത​വും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ദു​ബൈ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നൂ​ത​ന​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം വി​ല​യി​രു​ത്തി. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ദു​ബൈ കൈ​വ​രി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു.

    Gulf News delegation Dubai airports
    News Summary - Asian-African delegation visits Dubai Airport
    X