Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഏഷ്യ കപ്പ്​ നാളെ മുതൽ;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:23 AM IST

    ഏഷ്യ കപ്പ്​ നാളെ മുതൽ; ഇന്ത്യ-പാക്​ മത്സരം 14ന്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഫ്​​ഗാ​നും ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങും ത​മ്മി​ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം
    asia cup
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    ദു​ബൈ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ്​ ടി20 ​ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്​ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ദു​ബൈ​യി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, അ​ഫ്​​ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഹോ​​ങ്കോ​ങ്, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നീ എ​ട്ട്​ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ്​ എ, ​ബി എ​ന്നീ ര​ണ്ട്​ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഫ്​​ഗാ​നി​സ്താ​ൻ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​നെ നേ​രി​ടും. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 10ന്​ ​ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. അ​തേ​സ​മ​യം, ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ പ്രേ​മി​ക​ൾ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക്​ മ​ത്സ​രം സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 14ന്​ ​ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​​.

    ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കൊ​പ്പം പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ്​ ഗ്രൂ​പ്​ എ​യി​ലു​ള്ള​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​ഇ​തി​ന​കം പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ കാ​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശം വാ​നോ​ളം ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും പ്ലേ ​ഇ​ല​വ​നി​ൽ സ​ഞ്ജു ഇ​ടം പി​ടി​ക്കു​മോ എ​ന്ന​തും ചോ​ദ്യ​ചി​ഹ്​​ന​മാ​ണ്.പ്ലേ ​ഇ​ല​വ​നി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യാ​ൽ സ​ഞ്ജു ​ഇ​ന്നി​ങ്​​സ്​ ഓ​പ്പ​ൺ ചെ​യ്യു​മോ എ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ ഇ​രു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ര​ണ്ടു​​വീ​തം ടീ​മു​ക​ൾ സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കും.

    ഗ്രൂ​പ്​ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ദു​ബൈ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും. അ​ത​ല്ല, ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്​ ദു​ബൈ​യി​ലു​മാ​കും. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ​യാ​ണ്​ സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 28ന്​ ​ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ്​ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം. ര​ണ്ട്​ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലു​മാ​യി എ​ട്ടു ത​വ​ണ ക​പ്പു​യ​ർ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധ്യ​ത ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട്​ കാ​ര​ണം 19 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 18 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.യു.​എ.​ഇ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട്​ 6.30 (ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം രാ​ത്രി 8 മ​ണി) നാ​യി​രി​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. നേ​ര​ത്തേ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു മ​ണി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നാ​യി​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Asia CupUAE NewsGulf Newsindia pak
    News Summary - Asia Cup starts tomorrow; India-Pak match on 14th
    Similar News
    Next Story
    X