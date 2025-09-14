Begin typing your search above and press return to search.
    ഏ​ഷ്യ​ക​പ്പ്​​ ക്രി​ക്ക​റ്റ്; സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നേ​രി​ടും

    നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​
    ഏ​ഷ്യ​ക​പ്പ്​​ ക്രി​ക്ക​റ്റ്; സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നേ​രി​ടും
    ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ: ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ക​പ്പ്​ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​കി​സ്താ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സു​ര​ക്ഷ ​മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി ദു​ബൈ ഈ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ച അ​ധി​കൃ​ത​ർ, സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക്​ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ നി​രോ​ധ​ന​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യും പൊ​ലീ​സ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ മൂ​ന്ന്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ്​ ത​ന്നെ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അം​ഗീ​കൃ​ത ടി​ക്ക​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മേ​ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ​വെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്​ വൈ​കീ​ട്ട് 6.30നാ​ണ്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ 3.30 മു​ത​ൽ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും. സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലാ​തെ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ​ട​ക്കം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​രോ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​സി. ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ ഫോ​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സൈ​ഫ്​ മ​ഹ്​​ർ അ​ൽ മ​സ്​​റൂ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഫെ​ഡ​റ​ൽ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ മൂ​ന്നു​മാ​സം വ​രെ ത​ട​വും 5000 ദി​ർ​ഹ​മി​ൽ കു​റ​യാ​തെ 30,000 ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ക്ര​മം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക, കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ നേ​രെ​യോ മൈ​താ​ന​ത്തേ​ക്കോ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​റി​യു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​ര​മോ വം​ശീ​യ​മോ ആ​യ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​ക്കും ത​ട​വും 10,000 ദി​ർ​ഹം മു​ത​ൽ 30,000 ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തും.

    റി​​മോ​ട്ട്​ നി​യ​ന്ത്രി​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും വി​ഷ​മ​യ​വു​മാ​യ പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ, പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക്, പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, ലേ​സ​ർ പോ​യി​ന്‍റു​ക​ൾ, ഗ്ലാ​സ്​ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, സെ​ൽ​ഫി സ്റ്റി​ക്ക്, മോ​ണോ​പോ​ഡ്​​സ്, കു​ട​ക​ൾ, മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പു​ക​വ​ലി, പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും, കൊ​ടി​ക​ളും ബാ​ന​റു​ക​ളും എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ സ​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ. അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റീ ​എ​ൻ​ട്രി അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:stadiumViolationsAsia Cup Cricketstrictly
