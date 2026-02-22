Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമ​സ്ദ​ര്‍ സി​റ്റി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 7:00 AM IST

    മ​സ്ദ​ര്‍ സി​റ്റി മ​സ്ജി​ദ് തു​റ​ന്നു; പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം സൗ​രോ​ര്‍ജ​ത്തി​ല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    1300 വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ ഒ​രേ​സ​മ​യം ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളും
    മ​സ്ദ​ര്‍ സി​റ്റി മ​സ്ജി​ദ് തു​റ​ന്നു; പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം സൗ​രോ​ര്‍ജ​ത്തി​ല്‍
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ദ​ര്‍ സി​റ്റി മ​സ്ജി​ദ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും സൗ​രോ​ര്‍ജ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ആ​ദ്യ പ​ള്ളി, മ​സ്ദ​ര്‍ സി​റ്റി മ​സ്ജി​ദ് റ​മ​ദാ​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​ശ്വാ​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു. പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പാ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​ള്ളി​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ല്‍ ബി​ദ​യ മ​സ്ജി​ദി​ല്‍ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മു​ള്‍ക്കൊ​ണ്ട് നി​ര്‍മി​ച്ച മ​സ്ജി​ദി​ന് ലീ​ഡ് പ്ലാ​റ്റി​നം, നെ​റ്റ് സീ​റോ എ​ന​ര്‍ജി സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ മേ​ല്‍ക്കൂ​ര​യി​ലും പാ​ര്‍ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 1074 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് സോ​ളാ​ര്‍ പാ​ന​ലു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ മ​സ്ജി​ദി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ഴു​വ​ന്‍ വൈ​ദ്യു​തി​യും ഉ​ല്‍പ്പാ​ദി​പ്പി​ച്ചു ന​ല്‍കും. 1300 വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ ഒ​രേ​സ​മ​യം ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​ന്‍ ശേ​ഷി​യു​ള്ള മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ 20.2 മീ​റ്റ​ര്‍ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള മി​നാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    തൂ​ണു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത 42 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യു​ള്ള പ്രാ​ര്‍ഥ​നാ ഹാ​ളാ​ണ്​ പ​ള്ളി​ക്കു​ള്ള​ത്. 319 ക്യു​ബി​ക് മീ​റ്റ​ര്‍ വി​സ്തീ​ര്‍ണ​മു​ള്ള​തും മ​ണ്ണി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച​തു​മാ​യ ഖി​ബ്​​ല മ​തി​ല്‍ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​ര്‍മാ​ണ രീ​തി​ക​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്‍ഡോ​ര്‍ താ​പ​നി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.​സ്വാ​ഭാ​വി​ക വാ​യു പ്ര​വാ​ഹ​വും വെ​ളി​ച്ച​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പ​ള്ളി​യി​ലെ ഊ​ര്‍ജ ഉ​പ​യോ​ഗം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു പു​റ​മേ സൗ​ര്‍ജ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ശീ​തീ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​വും എ​ൽ.​ഇ.​ഡി വെ​ളി​ച്ച​വും പ​ള്ളി​യി​ലു​ണ്ട്. അം​ഗ​ശു​ദ്ധി​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ജ​ലം ജ​ല​സേ​ച​ന​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നെ​റ്റ് സീ​റോ 2050 ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി അ​ടു​ത്തു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​താ​ണ് മ​സ്ദ​ര്‍ സി​റ്റി മ​സ്ജി​ദ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - asdar City Mosque opens; operates on solar energy
    Similar News
    Next Story
    X