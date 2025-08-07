Begin typing your search above and press return to search.
    യു.എ.ഇയിൽ പുകവലി രോഗങ്ങൾ തടയാൻ ‘നിർമ്മിത ബുദ്ധി’

    ആരോഗ്യ-രോഗപ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആഗോള കമ്പനിയുമായി കരാറിലെത്തി
    MoHAP
    ആരോഗ്യ-രോഗപ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും ‘സനോഫി’യും തമ്മിൽ ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നു

    ദുബൈ: നിർമ്മിതബുദ്ധി സാ​ങ്കേതികവിദ്യയുടെ അനന്ത സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുകവലി രോഗങ്ങൾ തടയാൻ പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തി യു.എ.ഇ. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പുകവലിക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ്​ എ.ഐ സാ​ങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്​. യുവാക്കളിൽ പുകയില അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ തടയുകയും പൊജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്ക്​ ആരോഗ്യ, രോഗപ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും ആഗോള ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ സനോഫിയും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധാരണാപത്രത്തിലൊപ്പിട്ടു.

    പുകവലി നിർത്തുന്നതിനുള്ള ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ചികിത്സ നൽകാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ പരിശീലിപ്പിക്കും. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകൃത പരിശീലന പരിപാടിയാണ്​ ഒരുക്കുക. അപകടസാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന എ.ഐ അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങളും ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായിരിക്കും. സ്‌കൂളുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഇ-സിഗരറ്റ്​ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനുള്ള യു.എ.ഇയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംരംഭം രൂപപ്പെടുത്തിയത്​. എ.ഐ, മറ്റു പുതിയ സാ​ങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്​ യുവാക്കളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി എത്തിച്ചേരുന്ന ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയ്‌നുകളും ഒരുക്കും.

    ദുബൈയിലെ മന്ത്രാലയം ആസ്ഥാനത്ത്​ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പ്​ അസി. അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. ഹുസൈൻ അബ്​ദുറഹ്​മാൻ അൽ റന്ദും സനോഫി ജനറൽ മാനേജർ പ്രീതി ഫുത്നാനിയുമാണ്​ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്​. ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. ദേശീയ ആരോഗ്യ, അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ശ്വസകോശ രോഗ ഗവേഷണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ധാരണയുണ്ട്​. നിരീക്ഷണ, വിശകലന പഠനങ്ങൾ നടത്തൽ, ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. കൂടാതെ, പുകയില വിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങളും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾ പരിപാടികളെയും കായിക സംരംഭങ്ങളെയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

