cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഐ.​ടി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ്​ ക്ലൗ​ഡി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ.

പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഐ.​ടി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യു​മാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ വാ​വേ​യ്​ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​ഷ്യ സീ​നി​യ​ർ സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ ആ​ർ​കി​ടെ​ക്ട്​ അ​ഷ്​​റ​ഫ്​ ഇ​സ്മ​ത്ത്​ ഖ​ലീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​റാ​മ​ത്​ സി.​എ​സ്.​ഐ.​എ​സ്​ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ സീ​രീ​സ്​ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ്​ ക്ലൗ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന്​ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​തി​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളാ​ണ്​ സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ല സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ സ​പ്ലൈ ചെ​യി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ നി​യ​മ​നാ​സൃ​ത​​മെ​ന്ന്​ തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത്​ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സു​ര​ക്ഷാ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​രെ​യും ക​ണ്ണ​ട​ച്ച്​ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ ​സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യും നി​ശി​ത​മാ​യും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണ​​മെ​ന്ന്​ ഫെ​ഡ​റ​ൽ ടാ​ക്സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സീ​നി​യ​ർ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്​​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ മാ​ലി​കി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Artificial intelligence is also used for cyber crimes.; Experts warn IT companies