    Posted On
    date_range 29 April 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 9:47 AM IST

    സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്ക്​ നിർമിത ബുദ്ധി; മന്ത്രിസഭ വികസന കൗൺസിലിന്‍റെ പേര്​ മാറ്റി

    ശൈഖ്​ മൻസൂർ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനാണ്​ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ
    ദുബൈ: സർക്കാറി​ന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർമിത ബുദ്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി മന്ത്രിസഭ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​ കൗൺസിലിന്‍റെ പേരിൽ മാറ്റം. ഇനി മുതൽ മിനിസ്റ്റീരിയൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ്​ ആൻഡ്​ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​ എന്ന പേരിലായിരിക്കും വകുപ്പ്​ അറിയപ്പെടുക.​ യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായി ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം ആണ്​ ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്​.

    യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട്​ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ്​ മൻസൂർ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനാണ്​ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമായിരിക്കും എ.ഐ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്​ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക.

    നിർമിത ബുദ്ധി സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ സർക്കാർ നയങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാണ്​ കൗൺസിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുക. അടുത്ത വർഷത്തോടെ സർക്കാർ സേവനങ്ങളിൽ പകുതിയിൽ എ.ഐ പിന്തുണയോടെയുള്ള സാ​​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ വഴി ആയിരിക്കുമെന്ന്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    TAGS:cabinetArtificial IntelligenceGovernment servicescabinet development
    News Summary - Artificial intelligence for government services; Cabinet renames Development Council
