Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:47 AM IST

    നിര്‍മിത ബുദ്ധി: വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അഭിപ്രായം തേടി അധികൃതര്‍

    നിര്‍മിത ബുദ്ധി: വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അഭിപ്രായം തേടി അധികൃതര്‍
    റാ​ക് ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ച​ട​ങ്ങ്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​രോ​ധ സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​രു​ന്നു. റാ​ക് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍, സോ​ഷ്യ​ല്‍ സ​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സെ​ന്‍റ​ര്‍, കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ല്‍ സ​ജീ​റ അ​ല്‍ഹം​റ കോം​പ്ര​ഹ​ന്‍സി​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തി​യ ‘ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ൽ​സ്​’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ അ​ഭി​പ്രാ​യം ആ​രാ​ഞ്ഞു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലും സു​ര​ക്ഷാ സം​സ്കാ​രം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധ അ​വ​ബോ​ധം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ല്‍ ജ​സീ​റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ മേ​ധാ​വി കേ​ണ​ല്‍ ഡോ. ​സാ​ലെം റാ​ഷി​ദ് അ​ല്‍ മ​സാ​ഫ്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ ആ​ശാ​വ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ആ​ശ​യ​ത്തെ​യും അ​തി​ന്‍റെ ഉ​പ​യോ​ഗ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ കേ​ള്‍ക്കു​ന്ന​തി​ന് ച​ട​ങ്ങ് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നും നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​നു​മു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

