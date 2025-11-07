Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 6:20 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:20 AM IST

    മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ കൂ​ട്ടാ​ൻ കൃ​ത്രി​മ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ കൃ​ത്രി​മ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്​
    മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ കൂ​ട്ടാ​ൻ കൃ​ത്രി​മ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    കൃ​ത്രി​മ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ ക​ട​ലി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ മൂ​ന്ന്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച്​ പ​രി​സ്ഥി​തി, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ​പ്ര​ധാ​ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്​ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​​ത്തെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ വൈ​ജ​വൈ​വി​ധ്യ, സ​മു​ദ്ര​ജീ​വ​ചാ​ല മേ​ഖ​ല ആ​ക്ടി​ങ്​ അ​സി. അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ബ ഉ​ബൈ​ദ്​ അ​ൽ ​ഷെ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്​​ കൃ​ത്രി​മ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ. ഇ​ത്ത​രം പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ ​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സ​മു​ദ്ര​​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ‘കൃ​ത്രി​മ ഗു​ഹ പ​ദ്ധ​തി’​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്​ കൃ​ത്രി​മ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ്​ പ​ദ്ധ​തി അ​ധി​ക പി​ന്തു​ണ​യേ​കു​മെ​ന്ന്​ അ​ൽ ഷെ​ഹി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2016ൽ ​ആ​ണ്​ ‘കൃ​ത്രി​മ ഗു​ഹ പ​ദ്ധ​തി’ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്രി​മ​മാ​യ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ന​ഴ്സ​റി​ക​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും കു​ഞ്ഞു​മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പ്ര​ജ​ന​ന​ത്തി​നും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​വ​ഴി ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ്യം. തീ​ര​ദേ​ശ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി.

    നേ​ര​ത്തെ ദു​ബൈ​യി​ലും വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ സ​മു​ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ റീ​ഫ്​ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. മേ​യി​ൽ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ്​ പൂ​ന്തോ​ട്ടം സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യും തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. 2030ഓ​ടെ 1,200 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലാ​യി 40,000 പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ കൃ​ത്രി​മ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. 2021നും 23​നും ഇ​ട​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ 40 പ​വി​ഴ മൊ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി 17 ബ​ർ​ണാ​ക്ക്​​ൾ, ബി​വാ​ൽ​വ്​​സ്, സ്​​പോ​ഞ്ചു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള 17 ജീ​വി വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 15 മ​ത്സ്യ വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:coral reefsFish stocksArtificial
    News Summary - Artificial coral reefs increase fish stocks
    Similar News
    Next Story
    X