Madhyamam
    28 Dec 2025 6:20 AM IST
    28 Dec 2025 6:20 AM IST

    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്
    അ​ബൂ​ദ​ബി ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ ഈ​സ്റ്റ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് വി​ജ​യി​ക​ൾ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ഈ​സ്റ്റ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​ബി.​സെ​ഡ് സെ​ക്ട​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ബ​നി​യാ​സ്, ഷ​ഹാ​മ സെ​ക്ട​റു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ട് മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഷ​ഹാ​മ സെ​ക്ട​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഖാ​ജാ സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ഭാ​വ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യും ഫാ​യി​സ്, ഫാ​ത്തി​മ​ത്‌ ന​ജാ ബാ​ഹി​റ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ർ​ഗ പ്ര​തി​ഭ​യു​മാ​യി. ക്യാ​മ്പ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​മു​ഗ് ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി​യെ സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    എ​ട്ടു സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​മ്പ​തോ​ളം യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ചു​വ​ന്ന അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ക്യാ​മ്പ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സോ​ൺ പ​രി​ധി​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. കാ​മ്പ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ്ര​യ്റ്റ് റൈ​ഡേ​യ്സ്, ഈ​ഫി​യ, മോ​ഡ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    സ​മാ​പ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക​സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ ദാ​രി​മി ഉ​സ്താ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫാ​തി​മ മൂ​സ ഹാ​ജി മു​ഖ്യ​തി​ഥി​യാ​യി. അ​ന​സ് അ​മാ​നി പു​ഷ്പ​ഗി​രി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഹ​മീ​ദ് സ​അ​ദി ഈ​ശ്വ​ര​മം​ഗ​ലം, എം.​എ. അ​ൻ​സാ​ർ (ഇ​ൻ​കാ​സ്), ടി.​വി.​സു​രേ​ഷ് (അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം), അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് (കെ.​എം.​സി.​സി), സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ (കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ), റാ​ഷി​ദ് മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട് (ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ), ഷെ​റി​ൻ വെ​ട്ടി​കാ​ട്ടി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ പു​ത്ത​ൻ​പ​ള്ളി, ഹ​മീ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പു​ല്ലാ​ര, ക​രീം ആ​ദ​വ​നാ​ട്, ലി​ൻ​ഷാ​ദ് അം​ജ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. അ​ഹ​ല്യാ​ഗ്രൂ​പ്പ് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പ് നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യി. ‘വേ​രി​റ​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ ജ​ലീ​ൽ സി​ദ്ധീ​ഖി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, ഹ​ക്കീം സി​ദ്ധീ​ഖി, ഹാ​ഷിം തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, സാ​ദി​ക്ക് മ​ൻ​സൂ​ർ, സി​ദ്ധീ​ഖ് മു​ക്കം, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഖാ​ലി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഉ​മ​ർ സ​അ​ദി (ഐ.​സി.​എ​ഫ്. റീ​ജി​യ​ൻ ചെ​യ​ർ) അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. സ​യ്യി​ദ് ശ​ഹീ​ദു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി (ഷി​മോ​ഗ) സ​മാ​പ​ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സോ​ൺ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് പ​ട്ടാ​മ്പി സ്വാ​ഗ​ത​ഭാ​ഷ​ണ​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​ബീ​ബ് രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

