Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:03 AM IST

    ക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും ന​ന്മ​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​നെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു -സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും ന​ന്മ​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​നെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു -സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ക​ലാ​ല​യം സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം പു​ന്ന​യൂ​ർ​ക്കു​ളം സൈ​നു​ദ്ദീൻ ഉ​ത്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ: ക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും ന​ന്മ​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​നെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ക​ലാ​ല​യം സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക​സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സം​ഗ​മം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പു​ന്ന​യൂ​ർ​ക്കു​ളം സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വ​സ്തു​വി​ന്‍റെ സൃ​ഷ്ടി​പ്പി​ലെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ഭാ​വ​ന​യു​ടെ​യും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. റി​യാ​സ് ല​ത്തീ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ് മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട് പ്ര​മേ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എം.​ബി (കെ.​എം.​സി.​സി), മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി- യു.​എ.​ഇ), ഫാ​റൂ​ഖ് മാ​ണി​യൂ​ർ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്), ഫൈ​സ​ൽ താ​നൂ​ർ (ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി) പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജം​ഇ​യ്യ സെ​ക്ട​ർ, സ​ൽ​മ സെ​ക്ട​ർ, സു​റ​റ സെ​ക്ട​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. സു​ഹൈ​ൽ പ​ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ഷി​ഖ് അ​രീ​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsMalayalam News
    News Summary - Art and culture create a good human being - Cultural Association
    Similar News
    Next Story
    X