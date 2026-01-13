Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    13 Jan 2026 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 9:14 AM IST

    അ​രോ​മ ആ​ലു​വ ക്രി​സ്മ​സ് -​പു​തു​വ​ര്‍ഷാ​ഘോ​ഷം

    അ​രോ​മ ആ​ലു​വ ക്രി​സ്മ​സ് -​പു​തു​വ​ര്‍ഷാ​ഘോ​ഷം
    ദു​ബൈ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന അ​രോ​മ ആ​ലു​വ​യു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    ദു​ബൈ: അ​രോ​മ ആ​ലു​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ക്രി​സ്മ​സ്-​ന​വ​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ബ്ലൂ​സി​റ്റി ഹോ​ട്ട​ല്‍ പാ​ര്‍ട്ടി ഹാ​ളി​ല്‍ മാ​ത്തു​കു​ട്ടി ക​ടോ​ണ്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​രോ​മ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നൗ​ഫ​ല്‍ റ​ഹ്മാ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. സ​ലീം എ.​യു, സി​ദ്ദീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ഡ്വ. ഫെ​ബി മൊ​യ്തീ​ന്‍, ഷി​ഹാ​ബ്, ലൈ​ജു കാ​രോ​ത്തു​കു​ഴി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ് പി.​കെ. മാ​ത്തു​കു​ട്ടി ക​ടോ​ണി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    നി​സാം സ​ഫ, പ്ര​സാ​ദ് മാ​ഷ്, സി​ദ്ദീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​നൂ​ഖാ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ക​ലാ​വി​രു​ന്ന് ന​ട​ന്നു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​ബ് എ​ള​മ​ന സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്‍ക​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Christmas -New Year gathering
    News Summary - Aroma Aluva Christmas -New Year's Eve
