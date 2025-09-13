Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:19 AM IST

    ആ​യു​ധ​ക്ക​ട​ത്ത്​; ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി

    സ്വീ​ഡ​ൻ പൗ​​ര​ന്മാ​രാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ
    ആ​യു​ധ​ക്ക​ട​ത്ത്​; ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി
    ദു​ബൈ: ആ​യു​ധ​ക്ക​ട​ത്ത്​ കേ​സി​ൽ സ്വീ​ഡ​ൻ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​ക​ളാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ര​ണ്ടു​ പ്ര​തി​ക​ളെ യു.​എ.​ഇ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി. ഇ​ന്‍റ​ർ​പോ​ൾ റെ​ഡ്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ര​ണ്ടു​ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ആ​യു​ധ​ക്ക​ട​ത്ത്​ കേ​സി​ൽ സ്വീ​ഡ​നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​രാ​യ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യു​ടെ​യും നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ച്ച്​​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്വീ​ഡ​ന്​ കൈ​മാ​റി.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളോ​ടു​ള്ള​ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​മെ​ന്ന്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

