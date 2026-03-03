Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    3 March 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    3 March 2026 7:58 AM IST

    മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടോ? വിളിക്കാം ‘സാകിന’യിൽ

    24 മണിക്കൂറും അറബിക്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ സേവനം ലഭിക്കും
    മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടോ? വിളിക്കാം ‘സാകിന’യിൽ
    അബൂദബി: മേഖലയിൽ തുടരുന്ന അനിശ്ചിതത്വ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക്​ മാനസിക പിന്തുണ നൽകാൻ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ട് ലൈന്‍ നമ്പർ സൗകര്യമേര്‍പ്പെടുത്തി അബൂദബി. താമസക്കാരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ രഹസ്യമാക്കി വച്ച് യോഗ്യരായ പ്രൊഫഷണലുകളോട് തങ്ങളുടെ ആകുലതകളും മറ്റും പങ്കുവയ്ക്കാനായാണ് 800-സാകിന(800-725462)ഹോട്ട്‌ലൈന്‍ സേവനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

    അബൂദബി ആരോഗ്യവകുപ്പാണ് മാനസികാരോഗ്യ ശൃംഖലയിലെ വിദഗ്ധരായ സാകിനയുമായി സഹകരിച്ച് ഈ സേവനത്തിന് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. പ്യുവർഹെൽത്തിന്‍റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാായ സേഹയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാനസികാരോഗ്യ ശൃംഖലയാണ്​ സാകിന. മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നല്‍കുന്ന ഹോട്ട്‌ലൈനിൽ വിളിക്കുന്നവര്‍ ഉടനടി യോഗ്യരായ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുമായി സംസാരിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. അറബിക്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലാണ് തുടക്കത്തില്‍ ഈ സേവനം ലഭ്യമാവുക.

    അബൂദബിയുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകള്‍ക്കുമായി സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു തുടരുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ഡോ. നൂറ ഖമിസ് അല്‍ ഗൈതി പറഞ്ഞു.

    മാനസിക സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി പ്രത്യേക സംവിധാനവും ഇതിനൊപ്പം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഉത്​കണ്​ഠ, പാനിക്ക്​ അറ്റാക്​, ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ മാനസിക ആരോഗ്യവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട ഏത്​ വിഷയങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പരിഹാര മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക്​ ഹോട്ട്​ലൈനിന്‍റെ സഹായം തേടാം.

    News Summary - Are you under mental stress? You can call 'Sakina'
