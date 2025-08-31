Begin typing your search above and press return to search.
    മുൻ കാമുകിയുടെ കൊലപാതകം; അറബ്​ യുവാവിന്‍റെ വധശിക്ഷ ശരിവെച്ചു കോടതി

    ദുബൈയിലെ താമസ​ കെട്ടിടത്തിൽ 2020ലാണ്​ സംഭവമുണ്ടായത്​
    ദുബൈ: മുൻ കാമുകിയായ യൂറോപ്യൻ വംശജയെ പിന്തുടർന്ന്​ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അറബ്​ യുവാവിന്‍റെ വധശിക്ഷ ശരിവെച്ച്​ ദുബൈ അപ്പീൽ കോടതി. മനപ്പൂർവം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച്​ നടപ്പിലാക്കിയ കൊലപാതകമാണെന്ന്​ വിലയിരുത്തിയാണ്​ വധശിക്ഷ ശരിവെച്ചിരിക്കുന്നത്​. 2020 ജൂലൈ 16ന്​ ദുബൈയിലെ ഒരു താമസ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഗോവണിയിൽ വെച്ചാണ്​ കൊലപാതകം നടന്നത്​. 24കാരിയായ യുവതിലെ അപാർട്​മെന്‍റിന്​ സമീപം കാത്തിരുന്നാണ്​ പ്രതി കൊലപ്പെടുത്തിയത്​. നേരത്തെ തന്നെ കത്തിയും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും കൊപാതകം ലക്ഷ്യംവെച്ച്​ പ്രതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അപാർട്​മെന്‍റിൽ നിന്ന്​ പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ ഗോവണിയിലേക്ക്​ വലിച്ചിഴച്ച്​ യുവതിയുടെ കഴുത്തറുക്കുകയായിരുന്നു.

    കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഏഴാം നിലയിൽ പ്രശ്നം നടക്കുന്നതായി താമസക്കാരിലൊരാൾ ​അറിയിച്ചു​വെന്ന്​ സാക്ഷിയായ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ മൊഴിനൽകി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കോണിപ്പടികളിൽ രക്​തം കണ്ടുവെന്നും തുടർന്ന്​ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രക്​തത്തിൽ കുളിച്ച്​ യുവതി കിടക്കുന്നതായാണ്​ കണ്ടതെന്നും ഇയാൾ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ അടിയന്തര സംവിധാനങ്ങളെ അറിയിച്ചെങ്കിലും സംഭവ സ്ഥലത്ത്​ തന്നെ യുവതി മരിച്ചിരുന്നു. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും ഫോറൻസിക്​ തെളിവുകളും ഉപയോഗിച്ച്​ അതിവേഗത്തിൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു.

    കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന്​ രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി സുഹൃത്തിന്‍റെ താമസ സ്​ഥലത്തുനിന്ന്​ വസ്ത്രം മാറി മറ്റൊരു എമിറേറ്റിലേക്ക്​ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക്​ ശേഷം ഒരു ഷോപ്പിങ്​ കേന്ദ്രത്തിന്​ സമീപത്തുവെച്ച്​ പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ യുവതിയുമായി 2017മുതൽ പ്രതിക്ക്​ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട്​ സ്ത്രീ മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധത്തിലായതാണ്​ തർക്കത്തിന്​ ഇടയായതെന്നും കണ്ടെത്തി. വിചാരണ കോടതികളുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ ശരിവെച്ചാണ്​ ​അപ്പീൽ കോടതി വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്​.

    TAGS:courtDeath SentenceUAE NewsGulf NewsMurder Case
    News Summary - Arab man's death sentence upheld for murder of ex-girlfriend
