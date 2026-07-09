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    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 July 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 7:45 AM IST

    അറബ് എലീറ്റ് ഫുട്ബാൾ അക്കാദമി ടൂർണമെന്‍റ്​ സമാപിച്ചു

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    അറബ് എലീറ്റ് ഫുട്ബാൾ അക്കാദമി ടൂർണമെന്‍റ്​ സമാപിച്ചു
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    ദുബൈ: ദുബൈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ (ഡി.എ.സ്‌സി), ഡെൽറ്റ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച അറബ് എലീറ്റ് ഫുട്ബാൾ അക്കാദമി ടൂർണമെന്റ് ദുബൈ സ്പോർട്സ് സിറ്റിയിലും ദുബൈ സ്പോർട്സ് വേൾഡിലുമായി സമാപിച്ചു. യു.എ.ഇ, ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്​, ഒമാൻ, ലെബനൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 42 അക്കാദമികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 72 ടീമുകളിലായി 1,230 കളിക്കാർ ടൂർണമെന്‍റിൽ പങ്കെടുത്തു. അണ്ടർ-9 മുതൽ അണ്ടർ-14 വരെയുള്ള പ്രായപരിധികളിലായി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ 225 മത്സരങ്ങളാണ്​ അരങ്ങേറിയത്​.

    വളർന്നുവരുന്ന ഫുട്​ബാൾ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പുതു സീസണിന് മുന്നോടിയായി അക്കാദമി താരങ്ങൾക്കുള്ള തയാറെടുപ്പ്​ ക്യാമ്പായും ടൂർണമെന്റ് മാറി. കായിക പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുത്ത് ദുബൈയെ ആഗോള കായിക കേന്ദ്രമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ദുബൈ സ്പോർട്സ് സ്ട്രാറ്റജി 2033'-ന്റെ ഭാഗമായാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്​ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

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    TAGS:footballnewsAcademytournamentconcludes
    News Summary - Arab Elite Football Academy Tournament concludes
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