അപകടസ്ഥലത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് അറബ് പൗരന് ആദരംtext_fields
അബൂദബി: മോട്ടോര് സൈക്കിള് അപകടസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയതിന് അറബ് പൗരനെ ആദരിച്ച് അബൂദബി പൊലീസ്.
അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് പൊലീസ് പട്രോള്, ട്രാഫിക്, റസ്പോണ്സ് ടീമുകള്ക്കും ആംബുലന്സിനും ഉടനടി എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുകയും മേഖലയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പരിജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തത് കണക്കിലെടുത്താണ് ആദരം നൽകിയത്. ഈ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് അധികൃതര്ക്ക് അപകടസ്ഥലത്ത് അതിവേഗം എത്തിച്ചേരാനും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്താനും സഹായകരമായത്. അല് ദഫ്റ റീജ്യന് പൊലീസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡയറക്ടര് ബ്രിഗേഡിയര് ഹംദാന് സെയിഫ് അല് മന്സൂരിയാണ് അറബ് പൗരനുള്ള സമ്മാനം കൈമാറിയത്.
