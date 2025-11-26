Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Nov 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 7:48 AM IST

    ശൈഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എ.ആർ. റഹ്മാന്‍റെ സംഗീത വിരുന്ന്

    ശൈഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എ.ആർ. റഹ്മാന്‍റെ സംഗീത വിരുന്ന്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ എ.​ആ​ർ. റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ എ​ത്തും. ന​വം​ബ​ർ 29ന് ​ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഐ​ക്യം, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം, പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി, പ്ര​ത്യാ​ശ എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘ജ​മാ​ൽ അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്’ എ​ന്ന പു​തി​യ സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബം അ​ദ്ദേ​ഹം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും. രാ​ത്രി 9.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക്കു​ശേ​ഷം 10 മ​ണി​ക്ക് ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗ​വും ഉ​ണ്ടാ​വും. ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റ​ഹ്മാ​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ‘ജ​മാ​ൽ അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്’. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ഓ​സ്ക​ർ, ഗ്രാ​മി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യ റ​ഹ്മാ​ൻ ത​ന്‍റെ ടീ​മി​നൊ​പ്പം ആ​ദ്യ​മാ​യി ഈ ​ഗാ​നം ലൈ​വാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ശൈ​ലി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ബാ​ൻ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സു​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. റ​ഹ്മാ​ന്‍റെ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ഗാ​നം ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി. ല​യാ​ലി അ​ൽ വ​ത്ബ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൊ​തു പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് 10 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്.

