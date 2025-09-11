Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Sept 2025 6:47 AM IST
    date_range 11 Sept 2025 6:47 AM IST

    ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    250,000 യു.​എ​സ് ഡോ​ളറാ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡ്​
    ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    ദു​ബൈ: ന​ഴ്സി​ങ് മി​ക​വി​നു​ള്ള ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വലിയ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ. 250,000 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യു​ള്ള​താ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡ്. ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്തെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത നാ​യ​ക​രാ​യ ന​ഴ്സു​മാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​ര വേ​ദി​യാ​ണ് ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡ്സ്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഡ് ന​ഴ്സു​മാ​ർ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ 200ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ന​ഴ്സു​മാ​ർ അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​പ്പി​ൽ 199 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 100,000ത്തി​ല​ധി​കം ന​ഴ്സു​മാ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മു​ൻ പ​തി​പ്പി​നേ​ക്കാ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ൽ 28 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    2026 എ​ഡി​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ www.asterguardians.com വ​ഴി വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ 2025 ന​വം​ബ​ർ 10 ന​കം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. വ്യ​ത്യ​സ്ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ള്ള മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ പ്ര​ക്രി​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഏ​ണ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് യ​ങ് എ​ൽ.​എ​ൽ.​പി (ഇ.​വൈ) ആ​യി​രി​ക്കും.കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ശ​സ്ത​രും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യ ജൂ​റി മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കും. 2026 മേ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ഴ്സ​സ് ദി​ന​ത്തി​ൽ‌ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ്​ അ​ന്തി​മ ജേ​താ​വി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക.

    ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​മ​ഹ​ത്താ​യ തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന്​ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യി​ലു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ വി​ശ്വാ​സം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര വേ​ദി​യി​ലൂ​ടെ നാം ​കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ അ​ലീ​ഷ മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsApplications invitedAster Guardian Global Nursing Award
    News Summary - Applications invited for the Aster Guardian Global Nursing Award
