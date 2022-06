cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അ​ബൂ​ദ​ബി: സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​നോ​ദ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ബൂ​ദ​ബി അ​റ​ബി​ക് ഭാ​ഷാ​കേ​ന്ദ്രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 17ാമ​ത്​ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് പു​സ്ത​ക പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് എ​ന്‍ട്രി​ക​ള്‍ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി. ഒ​മ്പ​ത് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൂ​വാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

സാ​ഹി​ത്യം, പ​രി​ഭാ​ഷ, രാ​ഷ്ട്ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സം​ഭാ​വ​ന, മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ അ​റ​ബ് സം​സ്‌​കാ​രം, ബാ​ല​സാ​ഹി​ത്യം, സാ​ഹി​ത്യ ക​ലാ​വി​മ​ര്‍ശ​നം, യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍, ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വ്യ​ക്തി​ത്വം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ കൃ​തി​ക​ളാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക. എ​ന്‍ട്രി​ക​ള്‍ക്ക് www.zayedaward.ae വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ക​യോ info@zayedaward.ae ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ അ​യ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാം. Show Full Article

application has been invited to apply for the Sheikh Zayed Book Award