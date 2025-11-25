Begin typing your search above and press return to search.
    മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് കൈ​മ​ല​ശ്ശേ​രി (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), സാ​ക്കി​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ (ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), അ​മീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം)

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ശ​ൽ മൊ​ഞ്ച് എ​ന്ന ന​വ​മാ​ ധ്യ​മ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഇ​ശ​ൽ​മൊ​ഞ്ച് മെ​ഗാ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി പ്ര​ഗ​ൽ​ഭ​രാ​യ 20ൽ​പ​രം ഗാ​യ​ക​ൻ​മാ​രെ​യും ഗാ​യ​കി​മാ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്​ ര​ച​യി​താ​വും ഗ​വേ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ എ​ളേ​റ്റി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വ്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ടെ​ലി​ഫി​ലിം ര​ച​യി​താ​വ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി.​ടി. അ​ലി​മോ​ൻ പെ​രു​ന്ത​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​റ​ഫാ​ത്ത് ച​മ്ര​വ​ട്ടം, നാ​സ​ർ ചോ​ല​യി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ പ​ള്ളി​പ്പ​ടി, മ​ജീ​ദ് കൈ​മ​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. റ​ഷീ​ദ് പെ​രു​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, നാ​ജി പാ​ണ്ടി​മു​റ്റം എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. ഷാ​ഹി ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫാ​സി​ല ച​മ്ര​വ​ട്ടം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് കൈ​മ​ല​ശ്ശേ​രി, സാ​ക്കി​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ, അ​മീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    News Summary - Apology song competition organized
