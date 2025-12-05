Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Dec 2025 8:55 AM IST
    date_range 5 Dec 2025 8:55 AM IST

    എ.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് സീ​സ​ൺ 5​ ജ​നു​വ​രി 11 മു​ത​ൽ

    എ.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് സീ​സ​ൺ 5​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ

    അ​ക്കാ​ഫ് മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഐ​സ​ക് ജോ​ൺ

    പാ​ട്ടാ​ണി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ ജ​നു​വ​രി 11 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14 വ​രെ ദു​ബൈ വി​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഈ ​മ​ല​യാ​ളി ക്രി​ക്ക​റ്റ് മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 32 പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ടീ​മു​ക​ളും എ​ട്ട് വ​നി​താ ടീ​മു​ക​ളും മാ​റ്റു​ര​ക്കും. അ​റു​ന്നൂ​റോ​ളം ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന 100 ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ, മു​ൻ ര​ഞ്ജി താ​ര​ങ്ങ​ളും യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം എ​സ്. ശ്രീ​ശാ​ന്ത് ആ​ണ് അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ണി​ന്‍റെ​യും ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ഞ്ചാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ശ്രീ​ശാ​ന്ത് എ.​പി.​എ​ല്ലി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ക്ക​ല സി.​എ​ച്ച്.​എം.​എം കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി ടീ​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ൾ.

    എ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം അ​ക്കാ​ഫ് കാ​മ്പ​സ് ബീ​റ്റ്സ് സ​ക്സ​സ് പാ​ർ​ട്ടി വേ​ദി​യി​ൽ അ​ക്കാ​ഫ് മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഐ​സ​ക് ജോ​ൺ പാ​ട്ടാ​ണി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി രാ​ജ​റാം ഷാ, ​സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് അ​ഡ്വൈ​സ​റാ​യി ബി​ന്ദു ആ​ന്‍റ​ണി എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

